Орбакайте объяснила, почему не стала популярной за границей

Певица Кристина Орбакайте в интервью RTVI US объяснила, что не смогла стать популярной за границей из-за сильного акцента и ошибок в английском языке. По ее словам, она получала предложения от звукозаписывающих компаний, но переговоры заканчивались записью демо. Орбакайте признала, что ее творчество и творчество других пленов ее семьи, за границей оказалось не интересно.

У них очень много своих певцов без акцента, А тут русские — это немножко такой кот в мешке. Были переговоры, предложения, но то все оставалось на уровне демо. То есть «да-да-да», а потом «ждите». Так было не только со мной, но и в моей семье тоже... А потом мы просто поняли, что им это не интересно, у них свой огромный рынок, — пояснила певица.

Ранее Орбакайте заявила: США выгодно отличаются от других стран тем, что являются свободной страной, жители которой могут позволить себе «иметь свое мнение». Россию же Орбакайте назвала местом, где «всегда сложные времена». По ее словам, на родине всегда случаются «дефолты и какие-то проблемы».

До этого Орбакайте раскрыла главную мечту своей матери, бежавшей из России Аллы Пугачевой. По словам звезды, после проведенного долгого времени за границей Примадонна хочет вернуться на Родину. Орбакайте пояснила, что дом в Москве остается для ее семьи важным местом. Сейчас родственников разбросало по всему миру, но они осознали, что им по-прежнему хочется жить в российской столице.