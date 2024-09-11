Известный певец Shaman (Ярослав Дронов) вместе с другими звездами пришел на церемонию прощания с бывшим ведущим КВН Александром Масляковым. Видео опубликовал «Московский комсомолец».

На видео артист стоит на улице в ожидании выхода траурной процессии. Затем, с тем, чтобы скрыться от папарацци, приседает на корточки.

Ранее комик Александр Ревва сообщил, что КВН перестал для него существовать со смертью телеведущего Александра Маслякова.