Артистка Кристина Орбакайте лукавит, заявляя о завершении концертной деятельности в России. Как рассказал корреспонденту URA.RU продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко, артистка не откажется от своего главного источника заработка и ждет удобного момента, чтобы вернуться.

Кристина Орбакайте в последнем интервью заявила, что заканчивает свою концертную деятельность в России.

«Встретимся когда-нибудь в лучшей жизни», — пообещала артистка, воздержавшись от конкретики.

Павел Рудченко считает, что Орбакайте не собирается отказываться от своего главного источника заработка. Но сейчас исполнительница выбрала хитрую позицию: она подождет, пока спадет ажиотаж, и снова появится на сцене, как будто ничего и не было.

«Кристина Орбакайте просто уходит от проблемы. Мы видим возмущение общественников, которые срывают или бойкотируют ее концерты или обсуждают, что она продолжает зарабатывать в России, при этом живет и тратит заработки за границей. Конкретно — в Америке. Многих этот вопрос возмущает. Считаю, что сейчас Орбакайте решила отойти от этой истории. Она надеется, что все успокоится, уляжется, к ней не будет такого пристального внимания», — уточнил собеседник URA.RU.

Кристина выжидает момент, чтобы не попасть в неприятную историю. Тем более, что высказывания ее матери Аллы Пугачевой накладывают на нее определенный отпечаток, полагает Рудченко.

«Я не думаю, что отказ от концертов в России случится навсегда. Особенно с учетом того, что Алла Борисовна продолжает выпускать русскоязычные треки для наших людей. И это после ее „рабов“ и „холопов“. При этом Пугачева продолжает всячески напоминать о себе и не останавливается, монетизируя творчество на наших людях», — резюмировал продюсер.

Кристина Орбакайте уже много лет живет с семьей в США. Туда же осенью 2022 года улетел с женой и ее старший сын Никита Пресняков. И если ему удается делать карьеру в американском сегменте, звездной маме приходилось все время летать на заработки в Россию.