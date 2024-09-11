В образе Брэда Питта разглядели тайное послание его возлюбленной

Журналисты разглядели в образе актера Брэда Питта тайное послание к его возлюбленной, дизайнеру ювелирных изделий Инес де Рамон. Соответствующий материал появился на сайте издания Page Six.

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Известно, что в понедельник, 9 сентября, 60-летний актер был замечен в красных клетчатых брюках и частично расстегнутой белой рубашке на прогулке в Нью-Йорке. При этом рядом с ним находилась его избранница. Она, в свою очередь, предпочла черные штаны с низкой посадкой и жилет.

Репортеры обратили внимание на украшения Питта, которые он носил на шее. Выяснилось, что на одном ожерелье присутствовал кулон в виде буквы I — первой буквы в имени возлюбленной. Стоимость ювелирного изделия, покрытого бриллиантами, составляет 2,2 тысячи долларов (около 200 тысяч рублей).

В июле сообщалось, что Инес де Рамон отучила Брэда Питта от неприглядной привычки.