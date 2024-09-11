Пугачевой «разрешили» вернуться в Россию при одном условии

Народная артистка СССР Алла Пугачева может спокойно вернуться в Россию, но без супруга Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), заявил в беседе с NEWS.ru глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его словам, РФ не вводила никакие санкции и не возбуждала уголовные дела в отношении певицы, но к шоумену могут возникнуть вопросы из-за его поддержки стран НАТО.

Во-первых, в отношении Пугачевой в России нет никаких санкций, не возбуждено никаких уголовных дел. Пугачева может спокойно приехать и собраться с семьей. Но за исключением ее супруга Максима Галкина, который поддерживает Киев. Всей семьей — точно нет, с детьми может собраться. Что касается Галкина, который поддерживает страны НАТО, то к нему возникнут вопросы, — пояснил Бородин.

Он подчеркнул, что Галкина могут не пустить на территорию России либо задержать в аэропорту. Глава ФПБК считает, что для шоумена возвращение в РФ будет самым страшным временем. При этом, как отметил Бородин, статус иноагента не запрещает посещать страну.

Для Галкина будет самое страшное время в его жизни, как минимум могут задержать. Если против него не возбуждено уголовных дел, он, в принципе, может приехать, статус иноагента не запрещает посещать Россию, ему просто нужно отчитаться перед Минюстом. А если возбудят уголовное дело, то могут задержать прямо в аэропорту. Но народное порицание никто не отменял. Народ будет просить, нам писать, обращаться, возмущаться, — заключил глава ФПБК.

Ранее движение «Ветераны России» обратилось к омбудсмену по правам ребенка Марии Львовой-Беловой с просьбой лишить Пугачеву и Галкина родительских прав в случае возвращения в Россию. Общественники считают, что наследники знаменитой пары могут испытывать стресс из-за постоянных переездов.