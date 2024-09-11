Певица Катя Лель подала в суд на шоумена Отара Кушанашвили - "за оскорбление чести и достоинства". Об этом сообщают ИА "Регнум" и Telegram-канал "НеОпра, блин!"

Как пояснила дочь журналиста Дарико Кушанашвили в своей соцсети, исполнительница подала иск в отношении телеведущего после того, как тот "усомнился в существовании инопланетных сил, ворующих зубы артистки".

Напомним: Отар сейчас сражается с онкологическим заболеванием, у Кушанашвили четвертая стадия рака, но "акула пера" при этом не теряет своей легендарной бодрости.

В марте Лель уже подавала аналогичный иск, который был оставлен без движения - инстанция отказалась его рассматривать из-за процессуальных нарушений. Об этом сообщало РИА Новости.

Екатерине Чуприниной (настоящее имя певицы) чуть более чем через неделю исполнится 50 лет. Первый альбом выпустила в конце 1990-х. Главный хит - "Мой мармеладный" ("Джага-джага") за авторством Максима Фадеева.