Против рэпера Лигалайза возбудили исполнительное производство за долги

Против рэпера Андрея Меньшикова, более известного как Лигалайз, возбудили исполнительное производство. Об этом со ссылкой на данные ФССП сообщает РИА Новости.

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По информации судебных приставов, музыкант задолжал более 126 тысяч рублей. Уточняется, что большая часть долга - это задолженность по кредиту в размере 112,5 тысяч рублей. Плюс 13,7 тысячи рублей налогов и сборов.

Ранее в СМИ появилась информация, что Лигалайз задолжал Федеральной налоговой службе 404 тысячи рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».