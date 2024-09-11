Дана Борисова рассказала, как бросить пить

Российская телеведущая Дана Борисова рассказала, как бросить употреблять спиртное. Ее слова приводит Газета.Ru.

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«Я признала собственное бессилие, поэтому восемь месяцев выздоравливала в закрытом реабилитационном центре. <...> Самая главная книга для зависимых называется «Только сегодня». Единственный вариант разумный, работающий — это ставить себе цель не так, что я больше не буду пить, с нового года не буду пить. А просто ставить себе цель — только сегодня», — высказалась артистка.

Знаменитость отметила, что поддержка близких может негативно отразиться на человеке с зависимостью. Борисова добавила, что в борьбе с алкоголизмом следует рассчитывать лишь на себя.

«К сожалению, есть такая вещь, как созависимость. С алкоголиками, наркоманами как раз, наоборот, поддержка близких зачастую работает в минус. Тут очень тонкие нюансы, как себя надо вести. Излишняя поддержка, доброжелательное отношение может в 100 раз больше навредить, чем негатив и скандалы», — поделилась телеведущая.

Ранее мы писали, что бойфренд Даны Борисовой потратил полмиллиона на ее пластические операции.