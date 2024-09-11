Звезда КВН рассказала, кто должен возглавить КВН

Актриса, экс-участница команды КВН «Сборная Пятигорска» Елена Борщёва заявила, что КВН после смерти Александра Маслякова должен возглавить кто-то из его семьи. Об этом актриса рассказала «Московскому комсомольцу».

Руководитель и ведущий КВН Александр Масляков умер 8 сентября на 83-м году жизни. Масляков стал ведущим КВН в 1960-х, со временем передача стала одной из самых популярных на советском, а затем и российском телевидении.

«КВН должен возглавить кто-то из его семьи – это совершенно точно. Каким КВН станет после ухода Александра Васильевича, сейчас трудно прогнозировать. Может, будут какие-то изменения», - заявила Борщёва.

Она выразила надежду, что интерес к игре не угаснет и дело Маслякова будет продолжено. Борщева подчеркнула, что благодаря КВН множество талантливых людей смогли заявить о себе. Актриса назвала смерть Маслякова «большой трагедией для всего юмористического цеха».