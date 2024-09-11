Певице Софии Ротару стоит вспомнить о своих российских зрителях и занять нейтральную позицию и «хотя бы помолчать». Об этом заявила «Аргументам и фактам» артистка Эвелина Блёданс.

После начала СВО Ротару выступила с поддержкой в адрес Вооруженных сил Украины и оказывает им финансовую помощь. Кроме того сообщалось, что певица продает свою виллу «София» в Ялте. В связи с этим в Крыму изучают возможность национализации ее дома, купленного когда-то всего за 500 долларов и простаивающего с 2019 года. А русская община Крыма выступила с предложением лишить певицу Софию Ротару звания «Почетный гражданин Ялты».

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По мнению Блёданс, на Украине «идет конкретная промывка мозгов» и, возможно, Ротару попала под это влияние.

«Но ведь сложно промыть мозги взрослой женщине, матери, бабушке, прабабушке. (…) Может, лучше хотя бы помолчать и занять нейтральную позицию, София Михайловна? Понимая, на чьей стороне правда. Правда же на нашей стороне, на стороне россиян, России. Поэтому выступать категорично против людей, которые десятилетиями давали зарабатывать вашей семье, – нехорошо», - констатировала она.

Артистка отметила, что ей «сложно залезть в голову человека», но Ротару нужно помнить, что именно СССР, а значит в том числе и Россия, «дали ей всё».