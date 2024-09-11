Стало известно, сколько зарабатывает компания Стаса Ярушина

Компания актера Станислава Ярушина заработала 37 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Как отмечается, звезда сериала «Универ» является соучредителем ООО «Шадан Медиа», деятельность которой лежит в области продвижения артистов из Татарстана и Башкортостана. В 2020 году продюсерский проект основали шесть учредителей, с тех пор прибыль компании только растет: за 2023 год выручка составила 37 миллионов рублей, пишет канал.

Ярушин известен по роли Антона Мартынова в телевизионных сериалах «Универ», «Универ. Новая общага», «Универ. 10 лет спустя» и «Универ. 13 лет спустя». Он также участвовал в ряде проектов и шоу.

Ранее «Звездач» сообщил, что компания «Тк Эдьюкейшн», зарегистрированная телеведущей Тиной Канделаки, имеет долг перед Федеральной налоговой службой России в размере 378 тысяч рублей. По данным канала, компания была создана Канделаки для продвижения курсов по речи.

Также Telegram-канал Mash писал, что актер Гоша Куценко задолжал налогов на 267 тысяч рублей. Как стало известно, Федеральная налоговая служба (ФНС) уже заблокировала счета одной из компаний артиста.