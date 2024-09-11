Александр Ревва рассказал об удивительном звонке от Маслякова

Юморист и шоуме Александр Ревва заявил, что КВН перестал для него существовать со смертью телеведущего Александра Маслякова. Мнение артиста приводит Telegram-канал SHOT.

«Для меня КВН, к сожалению, с уходом Александра Васильевича исчез», - заявил он.

Александр Ревва также рассказал, что последний раз общался с Масляковым несколько лет назад, когда тот позвонил ему, чтобы пригласить в жюри.

«Он мне впервые звонил! Я отношусь к таким людям, как к большой силе! И этот человек звонит мне, мелкому актеришке. Это невероятные эмоции. Я, когда узнал новость [о смерти], у меня потекли слезы», - заметил Ревва.

Масляков скончался 8 сентября на 83 году жизни. По сообщениям СМИ, причиной стала опухоль, а состояние в последние годы осложнялось последствиями коронавируса. Сегодня в Москве в центре «Планета КВН» проходит церемония прощания с Александром Масляковым.

Шоумен Пушной выразил соболезнования родным Маслякова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким ушедшего из жизни телеведущего. В своей телеграмме глава государства назвал Маслякова человеком многогранного таланта, который был предан своему делу и призванию. По мнению Путина, именно благодаря работе ведущего КВН стал уникальным явлением в отечественной культуре и объединил молодежь.