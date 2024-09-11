В Москве простились с Александром Масляковым
В концертном зале «Планета КВН» в Москве прошла церемония прощания с руководителем телеигры Александром Масляковым. Первые поклонники и друзья легендарного телеведущего стали собираться за час до ее начала. Об этом сообщает ТАСС.
На здании «Планеты КВН» был установлен черно-белый портрет Александра Маслякова. Коридоры и траурный зал украшены множеством венков и цветами. В центре стоит гроб с покойным, на экранах в зале - портреты с Масляковым. У гроба сидят родные и близкие телеведущего, в том числе его сын Александр Масляков-младший.
После окончания церемонии прощания руководителя телеигры похоронят на Новодевичьем кладбище.
Кто пришел проводить в последний путь руководителя КВН — в галерее «Рамблера».