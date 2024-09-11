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В Москве простились с Александром Масляковым

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Актер Константин Райкин и телеведущий Леонид Якубович во время прощания с телеведущим Александром Масляковым около концертного зала "Планеты КВН"
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Актер Константин Райкин и телеведущий Леонид Якубович во время прощания с телеведущим Александром Масляковым около концертного зала "Планеты КВН" 
© ТАСС
Прощание с Александром Масляковым в концертном зале "Планета КВН"
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Прощание с Александром Масляковым в концертном зале "Планета КВН" 
© ТАСС
Актер Евгений Герасимов во время прощания с телеведущим Александром Масляковым около концертного зала "Планеты КВН"
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Актер Евгений Герасимов во время прощания с телеведущим Александром Масляковым около концертного зала "Планеты КВН" 
© ТАСС
Портрет телеведущего Александра Маслякова на здании концертного зала "Планеты КВН", где проходит прощание с телеведущим
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Портрет телеведущего Александра Маслякова на здании концертного зала "Планеты КВН", где проходит прощание с телеведущим 
© ТАСС

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Генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, народный артист РФ Эдгард Запашный во время прощания с телеведущим Александром Масляковым в концертном зале "Планеты КВН"
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Генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, народный артист РФ Эдгард Запашный во время прощания с телеведущим Александром Масляковым в концертном зале "Планеты КВН" 
© ТАСС
Родственники телеведущего Александра Маслякова во время гражданской панихиды в "Планете КВН"
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Родственники телеведущего Александра Маслякова во время гражданской панихиды в "Планете КВН" 
© РИА Новости
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст на церемонии прощания с телеведущим Александром Масляковым во время гражданской панихиды в "Планете КВН"
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Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст на церемонии прощания с телеведущим Александром Масляковым во время гражданской панихиды в "Планете КВН" 
© РИА Новости
Президент Федерации хоккея России и член исполнительного комитета ОКР Владислав Третьяк у гроба с телом телеведущего Александра Маслякова во время гражданской панихиды в "Планете КВН"
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Президент Федерации хоккея России и член исполнительного комитета ОКР Владислав Третьяк у гроба с телом телеведущего Александра Маслякова во время гражданской панихиды в "Планете КВН" 
© РИА Новости
Гроб с телом телеведущего Александра Маслякова во время гражданской панихиды в "Планете КВН"
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Гроб с телом телеведущего Александра Маслякова во время гражданской панихиды в "Планете КВН" 
© РИА Новости

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Актер, певец Александр Ревва во время прощания с телеведущим Александром Масляковым около концертного зала "Планеты КВН"
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Актер, певец Александр Ревва во время прощания с телеведущим Александром Масляковым около концертного зала "Планеты КВН" 
© ТАСС
Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина во время прощания с телеведущим Александром Масляковым около концертного зала "Планеты КВН"
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Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина во время прощания с телеведущим Александром Масляковым около концертного зала "Планеты КВН" 
© ТАСС
Актер, комик Демис Карибидис во время прощания с телеведущим Александром Масляковым около концертного зала "Планеты КВН"
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Актер, комик Демис Карибидис во время прощания с телеведущим Александром Масляковым около концертного зала "Планеты КВН" 
© ТАСС
Телеведущая Елена Малышева во время прощания с телеведущим Александром Масляковым около концертного зала "Планеты КВН"
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Телеведущая Елена Малышева во время прощания с телеведущим Александром Масляковым около концертного зала "Планеты КВН" 
© ТАСС
Горожане во время прощания с телеведущим Александром Масляковым около концертного зала "Планеты КВН"
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Горожане во время прощания с телеведущим Александром Масляковым около концертного зала "Планеты КВН" 
© ТАСС

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Телеведущий Валдис Пельш на церемонии прощания с телеведущим Александром Масляковым во время гражданской панихиды в "Планете КВН"
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Телеведущий Валдис Пельш на церемонии прощания с телеведущим Александром Масляковым во время гражданской панихиды в "Планете КВН" 
© РИА Новости
Певица Пелагея на церемонии прощания с телеведущим Александром Масляковым во время гражданской панихиды в "Планете КВН"
16/19
Певица Пелагея на церемонии прощания с телеведущим Александром Масляковым во время гражданской панихиды в "Планете КВН" 
© РИА Новости
Актер, участник команды КВН "Уральские пельмени" Сергей Исаев на церемонии прощания с телеведущим Александром Масляковым во время гражданской панихиды в "Планете КВН"
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Актер, участник команды КВН "Уральские пельмени" Сергей Исаев на церемонии прощания с телеведущим Александром Масляковым во время гражданской панихиды в "Планете КВН" 
© РИА Новости
Церемония прощания с телеведущим Александром Масляковым во время гражданской панихиды в "Планете КВН"
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Церемония прощания с телеведущим Александром Масляковым во время гражданской панихиды в "Планете КВН" 
© РИА Новости
Артист, телеведущий Вадим Галыгин на церемонии прощания с телеведущим Александром Масляковым во время гражданской панихиды в "Планете КВН"
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Артист, телеведущий Вадим Галыгин на церемонии прощания с телеведущим Александром Масляковым во время гражданской панихиды в "Планете КВН" 
© РИА Новости

В концертном зале «Планета КВН» в Москве прошла церемония прощания с руководителем телеигры Александром Масляковым. Первые поклонники и друзья легендарного телеведущего стали собираться за час до ее начала. Об этом сообщает ТАСС.

На здании «Планеты КВН» был установлен черно-белый портрет Александра Маслякова. Коридоры и траурный зал украшены множеством венков и цветами. В центре стоит гроб с покойным, на экранах в зале - портреты с Масляковым. У гроба сидят родные и близкие телеведущего, в том числе его сын Александр Масляков-младший.

После окончания церемонии прощания руководителя телеигры похоронят на Новодевичьем кладбище.

Кто пришел проводить в последний путь руководителя КВН — в галерее «Рамблера».

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Фото
Александр Масляков
Москва
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