Бородину высмеяли за образ в костюме с брюками-клеш в стиле 1970-х

Телеведущую и блогершу Ксению Бородину раскритиковали за образ в стиле 1970-х. Комментарии появились в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ксения Бородина посетила вечеринку по случаю 30-летия мужа Кати Жужи, Артема. По словам телеведущей, гостей попросили прийти в нарядах в стиле 1970-х. Блогерша появилась на публике в серебристом комбинезоне с брюками-клеш, который дополнила блестящей сумкой, цепочкой с кулоном и серьгами. Знаменитость сделала объемную укладку с кудрями и вечерний макияж с сияющими тенями и розовой помадой.

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Интернет-пользователи не оценили наряд Бородиной.

«Валерий Леонтьев уже не тот…», «Как цыганка, дешево выглядит наряд», «Филипп Киркоров с AliExpress», «Ксюша мне здесь Артемона напомнила», «Что за костюм? Кошмар!», «Я думала, что это Леонтьев», — писали в комментариях.

В конце июля появились слухи о романе Ксении Бородиной с Николаем Сердюковым. Телеведущая выложила кадр, где обнимала мужчину, который был одет в белую рубашку с цветочным принтом. Лицо возлюбленного звезды было скрыто. Тем не менее, в сети предположили, что Бородина встречается с Сердюковым. Причиной сплетен стало то, что у мужчины на фото был такой же шрам, как и у участника программы «Последний герой». Позже Бородина подтвердила сплетни о романе с Сердюковым.