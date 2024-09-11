Орбакайте озвучила самую большую мечту Пугачевой

Кристина Орбакайте утверждает, что живет на две страны: в США и России. При этом очень часто путешествует и уже называет себя человеком мира. Поездки по миру с семьей — одно из главных увлечений в жизни дочери Аллы Пугачевой.

«Теперь это у меня уже хобби: собрать чемодан — разобрать чемодан — собрать чемодан», — рассказала Орбакайте в свежем интервью RTVI.

Однако главная страсть артистки с недавних пор — астрология! Вот это неожиданно...

«Парад планет, затмение, новолуние — вот это все я заставляю слушать мою семью. Какое-то сейчас время, действительно очень много всего какого-то происходит во Вселенной», — сказала певица.

Также Кристина призналась, что больше всего на свете она и ее мама Алла Пугачева сейчас мечтают встретиться всей семье в Москве.

«Самая большая мечта, наверное, сейчас у меня, у моих детей, у мамы — это собраться в нашем доме в Москве вместе. Необязательно на какой-то праздник, чей-то день рождения, Рождество или Пасху, а просто наконец-то собраться дома. Потому что, конечно, нас сейчас жизнь, судьба так разбросала, что мы не могли даже в это верить, это представить»

Кристина Орбакайте в интервью RTVI

Ранее появилась информация, что Аллу Пугачеву и Максима Галкина* хотят лишить родительских прав.

* Признан иноагентом в РФ.