Волочкова продала 20 квартир в Астрахани

Однажды Анастасия Волочкова заняла своему возлюбленному бизнесмену Игорю Вдовину крупную сумму денег. Балерина отметила, что до сих пор не получила деньги назад. В счет долга Анастасия отсудила у бизнесмена двадцать квартир в Астрахани.

«Меня человек просто обманул. Когда он сказал, что ничего не должен мне, я была вынуждена взять у него долевое участие в квартирах. Я судилась за эти квартиры», — рассказывает Волочкова.

Женщине стало тяжело содержать все эти квартиры и она вынуждена была продать недвижимость. Сейчас она сбросила с себя этот груз, но так и не вернула себе деньги в полной сумме.

«Я вынуждена была продать все эти квартиры. Ну вы же понимаете, о чем речь. Это был пассивный актив, понимаете?! За них нужно было платить деньги — коммуналку и вот это все…», — признается балерина. «Продав все эти квартиры, я даже четвертой части не получила того, что я отдавала своему человеку», — отметила Анастасия.

Волочкова и Вдовин сыграли пышную свадьбу в 2007 году. Однако официально свои отношения оформлять не стали, решив обойтись лишь вечеринкой. У Игоря и Анастасии есть общая дочь Ариадна. Девушка живет с отцом, лишь изредка навещая мать. Раньше у Ариадны складывались непростые отношения с матерью, но сейчас все наладилось.