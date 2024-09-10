В студии «МАЛАХОВ» обсудили предсказание нетленного монаха

Участники телешоу «МАЛАХОВ» обсудили древнее пророчество нетленного монаха Хамбо-ламы Итигэлова. Об этом сообщает StarHit.

Отмечается, что монах погрузился в глубокую медитацию и попросил разбудить его через 30 лет, а потом еще раз через 75 лет. Как рассказали в программе, его извлекали из склепа в 1955 году и 1973 году, а также в начале 2000-ых. Сейчас его тело находится на территории дацана Бурятии Иволгинского района. Его останки поместили в специальную стеклянную конструкцию, из которой каждому видна высокая сохранность его тела.

В шоу также добавили, что ухаживать за телом Хамбо-ламы Итигэлова поручили трем монахам, которые позже заявили, что стали получать от того послания.

«Хамбо-лама Итигэлов ежедневно отправляет послания. Некоторые из них носят характер бытовых советов — о том, как жить, как справляться с той или иной ситуацией, а другие относятся к прогнозам. Монахи, достигшие совершенства, умеют считывать эти послания и трактуют их особым образом», — рассказала политолог и востоковед Елена Супонина, которую пригласили в студию шоу «МАЛАХОВ».

Она также показала расшифровку посланий Итигэлова. По словам Супониной, его словам сопряжены с прогнозами ведущих аналитиков мира, а также находят отражения в реальных событиях. Например, 13 июля 2024 года монах заявил о «возникновении сплетен и воплощении задуманных дел» — в этот день произошло покушение на бывшего президента США Дональда Трампа.

«Учение от 18 мая 2024 года гласит: “Человек установил связь с учителем. Сверхъестественные способности пришли к нужному. Он обладает силой и способностью освещать планету. Драгоценному учителю совершается подношение”. Что же это значит? Монахи и пророки говорят, что человек, который способен спасти этот мир, уже пришел. Но пока мы о нем не знаем», — заявила Супонина.

Ранее индийский монах Раджиш предсказал начало катаклизмов, которые сотрясут весь мир.