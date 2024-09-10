Долина рассказала, что мотивирует ее заниматься музыкой

Певица поделилась своим заявлением в социальных сетях: «Мой голос — мой жизненный стимул, моя сила, моя главная составляющая».

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Артистка также добавила, как много для нее значит возможность создавать музыку.

Можно лишить меня всех материальных благ, но никто не лишит меня моего голоса! Бог дал! Бог взял! Лариса Долина певица

10 сентября Ларисе Долиной исполнилось 69 лет. Первый студийный альбом «Две мечты» певица выпустила в 1983 году. С того момента она активно радовала российскую публику своими песнями.

Недавно Долина заявила, что ее джаз-клуб откроется 28 сентября в Москве.