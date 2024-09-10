Блогер Анастасия Ивлеева судится с производителем мебели из-за шкафа за 1,1 миллиона рублей, который она оплатила, но так и не получила. Подробнее о судопроизводстве рассказал директор компании Дмитрий Ларичкин.

Больше года назад Ивлеева захотела внести изменения в интерьер своего жилья и решила приобрести дорогостоящий качественный шкаф на заказ. Она выбрала петербургскую компания PLYwood. Блогер утвердила проект мебели и внесла аванс на сумму более миллион рублей. Позже она сообщила, что гардероб ей так и не привезли, а сайт производителя внезапно перестал работать. Тогда Ивлеева и обратилась за помощью в суд.

Ларичкин в свою очередь утверждает, что никто не пытался обмануть покупательницу. По его словам, из-за технических проблем сборка шкафа затянулась, и на данный момент он уже практически готов. Адвокаты руководителя компании предоставили соответствующие доказательства, поэтому суд встал на сторону мебельщиков. Согласно итоговому решению, производитель был обязан только оплатить неустойку и госпошлину в размере шести тысяч рублей. Однако блогера такой вердикт не устроил, поэтому она решила продолжить сутяжничество. Сам же Ларичкин узнал об этом от журналистов, передает «Комсомольская правда».

В середине августа ФАС отказалась возбуждать дело в отношении бара блогера Анастасии Ивлеевой за слоган «Suck it», который переводится на русский как «соси это».