Российский певец, рэп-исполнитель Егор Крид (Егор Булаткин) опубликовал в своём Telegram-канале видео, на котором он вытирает кровь с лица. В следующем посте он пообещал отомстить своим обидчикам.

На кадрах заметно, что у музыканта разбит нос и несколько ссадин на лице и шее.

«Я каждого из вас найду по одному», — пригрозил певец.

Артист не привел подробности инцидента, не раскрыл, кто конкретно напал на него. Пользователи интернета предположили, что его избили неизвестные злоумышленники.

Ранее Крид сообщил, что до сих пор ощущает последствия драки, которая произошла 18 лет назад. Он уточнил, что один из участников потасовки сильно ударил его ногой в спину.

Певец отметил, что знает, как сложились судьбы тех, кто его избивал. Он добавил, что следит за ними всеми.