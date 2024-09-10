Шукшина словами из песни усомнилась, что россияне стали жить лучше

Российская актриса Мария Шукшина в Telegram-канале процитировала песню «Все хорошо, прекрасная маркиза» в ответ на исследование Левада-Центра (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Опрос центра показал, что россияне стали жить лучше и веселее.

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Считаю неправильным, когда власть делает вид, что «все хорошо, прекрасная маркиза! Дела идут и жизнь легка. Ни одного печального сюрприза. За исключением пустяка», — написала Шукшина.

Она также обратила внимание на инфографику, которую опубликовали администраторы Telegram-канала журналиста Владимира Соловьева, основанную на исследовании. Согласно ей, 54% респондентов вполне устраивает качество жизни в России, а 66% опрошенных чувствуют уверенность в завтрашнем дне. Комментируя такую статистику, Шукшина заявила, что люди «просто врут».

Ранее опрос ВЦИОМа показал, что большая часть россиян (80%) чувствуют себя в безопасности на улицах населенного пункта, где они живут, обратной позиции придерживаются 17% граждан. Увереннее себя в этом вопросе чувствуют жители сел (84%), в крупных городах показатель составляет 75%.

При этом в деле защиты детей показатели ниже — 60% граждан уверены в безопасности детей в возрасте семи-восьми лет во время прогулки без взрослых, с ними не согласны 36% опрошенных. Среди тех, кто уверен в своей безопасности на улицах родного населенного пункта, 27% считают, что детям не следует гулять без сопровождения.