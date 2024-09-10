Директор мебельной компании PLYwood прокомментировал иск Ивлеевой

Директор мебельной компании PLYwood Дмитрий Ларичкин прокомментировал судебный иск от Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что ранее Ивлеева подала против PLYwood иск в суд — по ее словам, ранее она заказала у компании гардеробную и даже заплатила аванс в размере 1,1 миллиона рублей. Однако после этого, согласно версии Ивлеевой, компания перестала выходить на связь, а заказ так и не был выполнен.

По словам Ларичкина, его компания не обманывала Ивлееву, а проблемы со связью он объяснил техническими неполадками. Он также добавил, что его адвокаты предоставили в суд доказательства его словам. Как уточнил Ларичкин, суд уже встал на его сторону, но Ивлеева пытается оспорить это решение.

«Я не понимаю, что она опять от нас хочет. Узнал об иске от прессы. Считаю, что суд поставил справедливую точку. Я пока даже не в курсе деталей дела. Сейчас в этом разбираются юристы. К Анастасии я нормально отношусь. Не поддерживаю травлю в ее адрес», — заявил он.

Ранее Ивлеева проиграла суд с PLYwood и обратилась в арбитраж.