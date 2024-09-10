Шикарный особняк, КВН, миллионы: с кем вдова Маслякова разделит наследство

В минувшие выходные умер ведущий передачи «Клуб веселых и находчивых» (КВН) Александр Масляков. Друзья и коллеги вспомнили, каким он был и кто из близких поддержал его в трудный момент жизни, а также предположили, кому достанется его многомиллионное наследство. Подробности — в материале NEWS.ru.

Что говорят о Маслякове коллеги

Диктор Центрального телевидения Ангелина Вовк рассказала NEWS.ru, что она могла стать соведущей Маслякова в КВН в конце 1960-х. Она только начинала путь на телевидении в то время. Поэтому руководство выбрало более опытного диктора — Светлану Жильцову.

Позже Вовк удалось работать с Масляковым в программе «Алло, мы ищем таланты». «И мы много лет ездили по городам России, выбирая таланты из народа. Эти поездки нас очень сдружили», — отметила народная артистка России.

Она назвала Маслякова достаточно закрытым человеком, «немножко замкнутым, без распахнутой души», но с «потрясающим чувством иронии». Вовк рассказала, как перед очередным фестивалем «Красная гвоздика», который они вместе вели, она была в дурном расположении духа. Приехав на репетицию с опозданием, она услышала от администраторов, что Масляков «очень сердится».

«Саша меня спрашивает: „Ты почему опоздала?“ Я ему отвечаю: „Не сердись, я в плохом настроении. Но с меня бутылка коньяка“. Он улыбнулся и говорит: „Ну ничего страшного, подумаешь, опоздала“. Потом мы вышли на сцену. А я по-прежнему расстроена. Нужно было, представляя певицу, повернуться на ее выход. Саша повернулся в правильном направлении, а я — нет. Сразу говорю ему: „С меня еще одна бутылка коньяка“. Он снова улыбнулся: „Ладно, стой, как тебе удобно“. И мы вместе рассмеялись», — рассказала диктор.

Вовк также вспомнила совместную рыбалку с Масляковым, по итогам которой они удивили уловом других коллег.

«Я никогда прежде не ловила рыбу, поэтому очень переживала. Саша меня успокоил: «Справимся!» Нас погрузили в лодку, и мы поплыли в открытое море. И можете себе представить, что мы наловили целый бак рыбы. Потом в гостинице варили эту рыбу, жарили. И все вокруг говорили: „Вовк с Масляковым надо всегда отправлять в море за рыбой“», — рассказала народная артистка России.

Вовк выразила соболезнования родным Маслякова. Она напомнила, что заболевание фактически «схватило за горло» ее коллегу (Масляков болел раком легких. — NEWS.ru). «Он прожил прекрасную достойную, талантливую жизнь», — резюмировала диктор.

Как Масляков встретил жену Светлану

Светлана пришла работать на телевидение в качестве помощника режиссера и познакомилась с ведущим КВН в телецентре. Вовк вспоминает, какие отношения были у Маслякова с супругой.

«Светочка Сашу обожала бесконечно. Она как ангел всегда была рядом с ним, до конца ему предана. Прекрасная жена и партнер, друг, его ангел-хранитель. Подарила ему замечательного сына», — отмечает диктор.

Светлана поддерживала ведущего КВН в сложный период его жизни: в середине 1970-х Маслякова посадили в тюрьму. По данным киноведа Александра Шпагина, телеведущий попал туда «за фарцу» — перепродажу фирменных вещей, что считалось в СССР спекуляцией и преследовалось по закону.

Как жена помогла Маслякову

По воспоминаниям Вовк, Масляков «ужасно переживал».

«Посадили в тюрьму за ерунду. Это сделали недоброжелатели. Саша был абсолютно не виноват. Но это была колоссальная травма для него. Он переживал, и я очень переживала, успокаивала и поддерживала. И, конечно, Света очень его поддерживала», — рассказала диктор.

Шпагин напомнил, что ведущий КВН провел год в местах лишения свободы. Наличие тюремного срока не помешало Маслякову вернуться на телевидение. Эксперт назвал этот случай «уникальным», поскольку в СССР не торопились принимать на работу людей с судимостями. По мнению киноведа, Маслякову помогла его профессиональная хватка.

Жена Александра Маслякова Светлана сделала карьеру режиссера на телевидении. Сотрудники телецентра «Останкино» отзываются о ней как о грамотном специалисте и авторитетной фигуре. С момента возрождения КВН в 1986-м супруга Маслякова — главный режиссер Клуба веселых и находчивых.

«Светлана очень строгая, умная. Полезные качества и для телевидения, и для жизни. Саша всегда прислушивался к ее мнению, она многое решает — и в КВН, и в семье», — рассказала NEWS.ru диктор ЦТ Анна Шатилова.

Кому достанется наследство Маслякова

Самый большой актив Маслякова — компания Телевизионное творческое объединение «Александр Масляков и компания» (АМиК) — занимается производством версий игр КВН для ТВ. Также у семьи есть дополнительные бизнесы. В 2019-м Масляковы приобрели двухэтажный особняк на Рублево-Успенском шоссе площадью 654 кв. м. У ведущего есть квартира в Москве в 200 кв. м и коллекция дорогих машин. В 2021-м доход Маслякова составил 500 млн рублей.

Шпагин напомнил, что иногда члены семей знаменитостей начинают скандалить из-за наследства. «Если наследники цивилизованные и нанимают юристов, то без скандалов разделяют. Но, конечно, обычно налетают [возможные претенденты на имущество]. Особенно если речь об огромном наследстве. Если [покойный] не завещал кому-то конкретно имущество, то начинается раздербанивание», — прокомментировал эксперт ситуации с разделом имущества умерших знаменитостей.

Наследниками первой очереди считаются дети и супруги покойных. По мнению критика Александра Горбунова, в будущем сын Маслякова Александр будет заниматься КВН. Он сравнил передачу с программой «Что? Где? Когда?», развитием которой начал заниматься пасынок ее основателя Владимира Ворошилова Борис Крюк.

«Вместе со своей мамой гениальной Натальей Стеценко продолжают проект на прежнем высоком профессиональном уровне. Я думаю, что здесь тоже вся команда и вся семья сплотятся и продолжат нести знамя КВН дальше. 100% скандалов с наследством не будет», — выразил надежду эксперт.

Шатилова считает, что в семье Маслякова не будет никаких скандалов из-за имущества.