Бориса Щербакова перевели в реанимацию

Народный артист России Борис Щербаков находится в реанимации кардиологического отделения с нестабильной стенокардией. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Накануне стало известно, что Борису Щербакову стало плохо дома. Прибывшие на вызов врачи приняли решение о госпитализации. Артист был доставлен в одну из московских больниц.

По данным Mash, проведенное обследование «показало наличие признаков гиповентиляции», которая могла развиться из-за большого стажа курения.

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Щербакову посоветовали пока воздержаться от табака. Он был помещен в реанимацию.

Месяц назад Щербаков уже лежал больнице. Он жаловался на слабость, одышку, боли в животе и отсутствие аппетита. Врачам удалось стабилизировать его состояние и подобрать лечение.