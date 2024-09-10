Костомаров объявил о запуске собственного шоу

Фигурист Роман Костомаров, перенесший ряд операций по ампутации, рассказал в своем Telegram-канале, что запустил собственное шоу на Rutube.

Олимпийский чемпион уточнил, что первым гостем стал актер, телеведущий и певец Александр Ревва.

«Буду очень благодарен вашей поддержке, подписывайтесь на мой канал и следите за обновлениями, впереди много откровенных и душевных разговоров!», — призвал поклонников Костомаров.

Напомним, что 17 декабря 2023 года Костомаров принял участие в шоу хореографа Ильи Авербуха «Вместе и навсегда». В мае 2024 года Роман выступил в ледовом шоу Авербуха «Любимые песни о главном» в Санкт-Петербурге.