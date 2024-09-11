Самбурская рассказала, какой один музыкальный альбом оставила бы в мире

Настасья Самбурская на «Вечернем Звуке» призналась в любви к лонгплею MIA BOYKA.

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В эксклюзивном интервью Звук Медиа звезда заявила, что последний релиз девушки «Народный альбом» она представляет как «музыку будущего».

«Я б вообще всю музыку запретила и оставила только ее этот один альбом. И пусть он играет», — поделилась Настасья.

Певица также рассказала, что слушает много материала, который ей присылают, и свои песни. Кроме того, артистке нравится Akmal', NЮ, Женя Трофимов и «приличный» шансон вроде Елены Ваенги и Любови Успенской. Из более классического — Высоцкий и Марина Влади.

Ранее Самбурская призналась, что в детстве ее вокал считали «слабеньким».

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