Артист Сергей Глушко (Тарзан) получает от 1,2 до 1,3 млн рублей за выступление на корпоративе, рассказал продюсер Сергей Дворцов в беседе с порталом «Страсти». По словам продюсера, популярность Тарзана не утрачивается со временем, и его часто приглашают на различные мероприятия в качестве гостя.

Он был востребован всегда, особенно со своим шоу. Его очень часто приглашают в качестве звездного гостя на мероприятия, — рассказал Дворцов.

Он также отметил, что гонорар Тарзана не является очень высоким и может зависеть от различных факторов, таких как статус мероприятия и отношения с артистом.

Гонорары у него не такие большие, то есть в районе одного миллиона рублей. Ценовая политика складывается из статуса мероприятия, людей, организаторов, Москва или не Москва. Поэтому у него колеблются гонорары — 1,2 миллиона рублей, 1,3 миллиона рублей и так далее — подчеркнул продюсер.

Ранее сообщалось, что сын Наташи Королевой и Тарзана Архип женился на стриптизерше Мелиссе Фокс. Торжественная церемония состоялась в тот же день, что и у самих артистов 21 год назад — 21 августа.

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До этого продюсер Сергей Дворцов в разговоре с NEWS.ru предположил, что супруге Архипа следует получить образование. По его мнению, девушка ищет выгоду в браке с молодым человеком, поскольку он из известной семьи.