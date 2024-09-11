Появились кадры встречи основателя «Ляписа Трубецкого» с бойцами ВСУ

Основатель коллектива «Ляпис Трубецкой» и солист рок-группы Brutto Сергей Михалок встретился с бойцами ВСУ на одном из вокзалов Украины, сказано в Instagram (деятельность в РФ запрещена) коллектива. На кадрах видно, как музыканты устроили концерт прямо на перроне. Певец рассказал, что песня его группы постоянно звучит во время прибытия поезда Краматорск — Киев с солдатами Вооруженных сил Украины.

5 сентября мы исполнили ее вживую, — написал он.

Ранее появление Михалка на Украине прокомментировал блогер Анатолий Шарий. Он заметил, что «великий прославитель воинов света» вернулся ради заработка. На вокзале, по его словам, играла песня «Ляписа Трубецкого» «Воины света», переделанная на украинский язык.

По данным СМИ, в 2022 году артист жил на Украине вместе с тремя сыновьями от актрисы Светланы Зеленковской, на которой он женился в 2015 году. Через несколько месяцев после начала спецоперации России он развелся с супругой и переехал в Эстонию. Также музыкант критиковал власти России и Белоруссии, записав несколько видеообращений к белорусам. После этого Михалок не давал интервью, но поддерживал Украину.