Кушанашвили рассказал, когда завершит свою карьеру

Телеведущий Отар Кушанашвили заявил, что собирается завершить карьеру в 60 лет — в 2030 году. Об этом он рассказал на шоу «Кстати», которое опубликовали на площадке «VK Видео».

По словам Кушанашвили, 22 июня 2030 года, в день своего юбилея, он планирует избавиться от всех «атрибутов псевдожурналистики», которой он занимается. Шоумен признался, что не хочет стареть на экране и «разваливаться на части», предпочитая запомниться зрителям активным человеком.

«Хочу запомниться Отариком, который фигачит, как автомат Калашникова», — заключил он.

Журналист также рассказал, что сейчас живет благодаря съемкам своей программы — именно они отвлекают его от болезни. Кушанашвили всю жизнь не верил, что у такого активного человека, как он, может развиться онкологическое заболевание.

Напомним, что Кушанашвили госпитализировали в подмосковном Красногорске 20 июня. У ведущего диагностировали острую непроходимость кишечника и провели срочную операцию, в ходе которой обнаружили опухоль сигмовидной кишки четвертой стадии. Сейчас он проходит курс химиотерапии. Телеведущий заявлял, что «преисполнен решимости» вылечить свой рак.