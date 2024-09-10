Linkin Park планировали изменить название группы

Майк Шинода, один из основателей Linkin Park, сказал, что они размышляли над тем, чтобы сменить название группы, но решили оставить все так, как было. Такая мысль у них появилась из-за нового состава — в него вошли вокалистка Эмили Армстронг и барабанщик Колин Бриттен.

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Майк Шинода сказал, что планировались некоторые изменения в группе: «Мы были готовы к тому, что, возможно, состав будет постоянно меняться, может быть, будет несколько вокалистов, может, будет другое название и так далее».

Однако он объяснил, почему было принято решение оставить название Linkin Park. Об этом он рассказал в интервью для Chicago radio stadium Q101.

«А потом, когда мы сосредоточились на музыке, подумали: «Это самый лучший альбом Linkin Park, который мы могли бы записать. Это настолько Linkin Park, что если мы назовем его как-то по-другому, то мы идиоты».

Недавно стало известно, что билеты на концерты Linkin Park были распроданы меньше, чем за час.

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