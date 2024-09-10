Яна считает, что певице следует извиниться

Не так давно российская певица и телеведущая Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко) угодила в крупный скандал. Дело в том, что прямо со сцены исполнительница хита «Пикачу» осудила маленькую девочку, которая потеряла на концерте свою маму. Артистке не очень понравилось то, что на голове малышки была маска кошки. Сейчас данное увлечение называют квадробингом.

После того как в Сети разгорелась шумиха, мама девочки обратилась в полицию с заявлением о публичном оскорблении ее дочери. Mia Boyka между делом своих извинений пока не принесла. Прокомментировать скандальную ситуацию решила Яна Рудковская. На странице личного Tekegram-блога продюсер осудила действия молодой певицы. Жена фигуриста Плющенко считает, что на сцене обсуждать хобби детей в негативном ключе совершенно неприемлемо.