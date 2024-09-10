Рудковская отреагировала на скандал вокруг девочки-квадробера и Mia Boyka
Яна считает, что певице следует извиниться
Не так давно российская певица и телеведущая Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко) угодила в крупный скандал. Дело в том, что прямо со сцены исполнительница хита «Пикачу» осудила маленькую девочку, которая потеряла на концерте свою маму. Артистке не очень понравилось то, что на голове малышки была маска кошки. Сейчас данное увлечение называют квадробингом.
После того как в Сети разгорелась шумиха, мама девочки обратилась в полицию с заявлением о публичном оскорблении ее дочери. Mia Boyka между делом своих извинений пока не принесла. Прокомментировать скандальную ситуацию решила Яна Рудковская. На странице личного Tekegram-блога продюсер осудила действия молодой певицы. Жена фигуриста Плющенко считает, что на сцене обсуждать хобби детей в негативном ключе совершенно неприемлемо.
«Родители сами разберутся со своей 8-летней дочерью. Нравится ей играть и быть кошечкой, пусть будет так. Более чем уверенна, что Мия исключительно в силу своей молодости совершила ошибку, не преследовала цели унизить ребенка, хотела как лучше — получилось как всегда», — написала Яна.