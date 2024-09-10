Волочкова объяснила, почему избавилась от 20 квартир

Анастасия Волочкова рассказала о продаже 20 квартир в Астрахани. Об этом она сообщила в программе «Хватит слухов!».

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После брака с Игорем Вдовиным у Анастасии Волочковой осталось 20 квартир в Астрахани — так бизнесмен расплатился с балериной по долгам, которые оставались на момент развода.

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Долгое время Волочкова пыталась продать недвижимость. Наконец, она рассказала, что все квартиры были проданы новым владельцам. По словам балерины, другого выхода у нее не было.

«Я вынуждена была продать все эти квартиры. Ну вы же понимаете, о чем речь. Это был пассивный актив, понимаете?! За них нужно было платить деньги — коммуналку и вот это все…» — рассказала она.

Несмотря на продажу жилья, Волочкова все равно недовольна прибылью с них. Она рассказала, что бывший муж задолжал гораздо больше денег.

«Продав все эти квартиры, я даже четвертой части не получила того, что я отдавала своему человеку», — заявила она.

Ранее мы писали о том, что Анастасия Волочкова попросила за комментарий журналистам 1 млн рублей.