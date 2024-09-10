Бондарчук вновь спровоцировал разговоры о разводе

Режиссер Федор Бондарчук вышел в свет и вновь без жены Паулины Андреевой. На мероприятии кинематографист пытался прятать руки, но, когда достал их из карманов, журналисты заметили отсутствие обручального кольца.

По информации Telegram-канал «Звездная пыль», Бондарчук появился на фестивале сериалов «Новый сезон» в Сочи. К фотографам он вышел в белых джинсах и серой футболке. При этом, позируя для снимков, он держал руки в карманах. Как выяснилось, не просто так. Федор не надел обручальное кольцо и, по всей видимости, скрывая это, хотел избежать распространения слухов о разводе.

Отметим, что Бондарчук уже довольно давно не появлялся на публике вместе с супругой, из-за этого многие поклонники считают, что у них в браке есть проблемы. Сам режиссер это никак не комментирует и не делится подробностями личной жизни.

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Разговоры о расставании с Паулиной Федор подогрел, когда пришел на светское мероприятие в Москве в начале сентября без жены, но зато охотно фотографировался с певицей Аленой Апиной.

Ранее стало известно, что Светлана Бондарчук отказалась от иска о разделе имущества с бывшим мужем.