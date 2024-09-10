Китаянка не вынесла экстремальной жары на российском реалити-шоу

На ТНТ 10 сентября стартует новый сезон спортивно-развлекательного реалити-шоу «Вызов. Китайский сезон». Как рассказала «Газете.Ru» пресс-служба телеканала, одна из участниц не вынесла экстремальной жары на съемках в Вологде.

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Покинуть проект еще до его начала решила китаянка Ян Лю — специалистка по стоянию на бамбуке.

«Ей душно, она хочет есть и спать! Малышка, ты на реалити! Так надо!», — прокомментировал ситуацию с китайской участницей Ян Лю танцор Антон Пануфник.

Трудным для участников реалити стало и первое испытание — чтобы получить еду, им нужно было запомнить по именам друг друга: русским – китайцев, а китайцам – русских.

В новом сезоне вместе с российскими представителями шоу-бизнеса и талантливой молодежью из мира науки за приз в размере 10 млн рублей поборются участники из Китая. Проект снимали в Вологде, где много веков назад проходил Великий чайный путь из Китая в Европу.