Звезда «Слова пацана» назвал правила крепкого брака

Звезда «Слова пацана» раскрыл правила крепкого брака
Российский актер и звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузиль Минекаев раскрыл правила для сохранения крепкого брака.
Его слова приводит Telegram-канал Super.ru.
«Это уважение в общем понимании этого слова, понимание и смех», — сказал артист.
Ранее стало известно, что российский актер театра и кино Александр Паль женится на Софье Райзман, актрисе Московского художественного театра имени А.П. Чехова.
Рузиль Минекаев женат на актрисе Азизе Бекмановой, у пары есть сын Рэмиль.