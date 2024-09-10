Звезда «Слова пацана» назвал правила крепкого брака

Российский актер и звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузиль Минекаев раскрыл правила для сохранения крепкого брака.

Его слова приводит Telegram-канал Super.ru.

«Это уважение в общем понимании этого слова, понимание и смех», — сказал артист.

Ранее стало известно, что российский актер театра и кино Александр Паль женится на Софье Райзман, актрисе Московского художественного театра имени А.П. Чехова.

Рузиль Минекаев женат на актрисе Азизе Бекмановой, у пары есть сын Рэмиль.