Лера Кудрявцева кардинально сменила имидж

Телеведущая Лера Кудрявцева снялась с кардинально новым имиджем. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

53-летняя Лера Кудрявцева была запечатлена с красными кудрявыми волосами. Скорее всего, телеведущая надела парик для съемок, так как следом она выложила видео с бэкстейджа программы «Секрет на миллион».

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На прошлой неделе в сети обсуждали наряд Леры Кудрявцевой на Дне знаний. Телеведущая показала в личном блоге, в каком образе пришла к дочери на школьную линейку. Кудрявцева не только привела шестилетнюю Марию на праздник, но и стала ведущей торжественного мероприятия, появившись на сцене концертного зала гимназии им. Е. М. Примакова. Знаменитость выбрала белую рубашку, розовую юбку-карандаш и неоновые туфли на каблуках. Интернет-пользователи восхитились ее образом.

Лера Кудрявцева воспитывает дочь от хоккеиста Игоря Макарова. Знаменитость признавалась, что они долгое время мечтали о детях, но ей не удавалось забеременеть. Тогда звезда согласилась на ЭКО, и с третьей попытки все получилось.