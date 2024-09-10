Брежнева намекнула на новый роман

Певица Вера Брежнева спровоцировала слухи о новом романе. Поп-исполнительница опубликовала фото в Instagram.

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42-летняя Вера Брежнева показала подарок от предполагаемого возлюбленного — большой букет гортензий синего, фиолетового и зеленого цветов. Певица сопроводила снимок подписью на английском языке, намекнув, что у нее появился избранник.

"Я сама могу купить себе цветы, но мне не нужно, он сделает это. Наслаждаюсь", — написала поп-исполнительница.

С 2015 года Вера Брежнева была замужем за продюсером Константином Меладзе, однако в октябре 2023 года подтвердила развод с ним. Супруги расстались после восьми лет брака, общих детей у них не было. Причину разрыва пара не раскрыла.

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Однако в апреле Вера Брежнева показала отдых на их с Меладзе вилле в Италии. Певица не уточняла, с кем проводит время в загородном доме.

В июле Вера Брежнева откровенно рассказала о разводе с Константином Меладзе. Певица призналась, что ей было трудно после расставания с продюсером. По словам артистки, у нее были моменты, когда она могла только грустить.