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Артур Пирожков, Зинаида Кузьминична, Дон Дигидон. Александру Ревве — 50

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Шоумен Александр Ревва в образе донжуана Артура Пирожкова выступает на международном конкурсе молодых исполнителей «Новая волна - 2021». Сочи, Россия. 19 августа 2021 г.
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Шоумен Александр Ревва в образе донжуана Артура Пирожкова выступает на международном конкурсе молодых исполнителей «Новая волна - 2021». Сочи, Россия. 19 августа 2021 г. 
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Актеры Александр Ревва и Михаил Галустян (слева направо) участвуют в Летнем кубке КВН в составе команды Сочинского государственного университета туризма и курортного дела «Утомленные солнцем». Сочи, Россия. 2005 г.
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Актеры Александр Ревва и Михаил Галустян (слева направо) участвуют в Летнем кубке КВН в составе команды Сочинского государственного университета туризма и курортного дела «Утомленные солнцем». Сочи, Россия. 2005 г. 
© «PRO КВН»/YouTube
Шоумен Александр Ревва выступает в качестве модели на Неделе моды «Весна-лето 2007». Белорусский дизайнер Иван Айплатов представил свою весенне-летнюю коллекцию Comedy Club Fashion. Москва, Россия. 24-30 октября 2006 г.
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Шоумен Александр Ревва выступает в качестве модели на Неделе моды «Весна-лето 2007». Белорусский дизайнер Иван Айплатов представил свою весенне-летнюю коллекцию Comedy Club Fashion. Москва, Россия. 24-30 октября 2006 г. 
© Valery Gorokhov/Global Look Press
Александр Ревва участвует в презентация нового шоу ТНТ Comedy in China в ресторане «Тан». Москва, Россия.
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Александр Ревва участвует в презентация нового шоу ТНТ Comedy in China в ресторане «Тан». Москва, Россия. 
© Alexander Keltik/Global Look Press

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Шоумен, актер Александр Ревва на съемках фильма «Волшебный кубок Роррима Бо». Москва, Россия. 29 марта 2010 г.
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Шоумен, актер Александр Ревва на съемках фильма «Волшебный кубок Роррима Бо». Москва, Россия. 29 марта 2010 г. 
© Антон Белицкий/РИА Новости
Шоумен Александр Ревва выступает в театре «Новая Опера» на вручении премии «Женщина года» по версии журнала Glamour. Москва, Россия. 18 ноября 2010 г.
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Шоумен Александр Ревва выступает в театре «Новая Опера» на вручении премии «Женщина года» по версии журнала Glamour. Москва, Россия. 18 ноября 2010 г. 
© Александра Майданюк/РИА Новости
Шоумен Александр Ревва в образе Зинаиды Кузьминичны
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Шоумен Александр Ревва в образе Зинаиды Кузьминичны 
© Comedy Club Production
Шоумен Александр Ревва во время эстафеты Олимпийского огня в Сочи. Сочи, Россия. 05 февраля 2011 г.
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Шоумен Александр Ревва во время эстафеты Олимпийского огня в Сочи. Сочи, Россия. 05 февраля 2011 г. 
© Алексей Майшев/РИА Новости
Шоумен Александр Ревва перед началом церемонии награждения музыкальной премией «Муз-ТВ 2011» в спорткомплексе «Олимпийский». Москва, Россия. 03 июня 2011 г.
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Шоумен Александр Ревва перед началом церемонии награждения музыкальной премией «Муз-ТВ 2011» в спорткомплексе «Олимпийский». Москва, Россия. 03 июня 2011 г. 
© Валерий Мельников/РИА Новости

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Александр Ревва участвует в 36-м Московском международном кинофестивале. Москва, Россия. 19-28 июня 2014 г.
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Александр Ревва участвует в 36-м Московском международном кинофестивале. Москва, Россия. 19-28 июня 2014 г. 
© Pravda Komsomolskaya/Global Look Press
Александр Ревва участвует в благотворительной акции «Дня такси» в Москве в преддверии 90-летия такси в российской столице. Москва, Россия. 21 марта 2015 г.
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Александр Ревва участвует в благотворительной акции «Дня такси» в Москве в преддверии 90-летия такси в российской столице. Москва, Россия. 21 марта 2015 г. 
© Михаил Фролов/Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Шоумен Александр Ревва в образе Дона Дигидона. Москва, Россия. 8 июня 2015 г.
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Шоумен Александр Ревва в образе Дона Дигидона. Москва, Россия. 8 июня 2015 г. 
© Евгения Гусева/Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Шоумен, актер Александр Ревва на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр». Москва, Россия. 07 июня 2017 г.
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Шоумен, актер Александр Ревва на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр». Москва, Россия. 07 июня 2017 г. 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актеры Александр Ревва (слева) и Дмитрий Нагиев (справа) участвуют в съемках фильма «Бабушка легкого поведения 2». Москва, Россия. 2019 г.
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Актеры Александр Ревва (слева) и Дмитрий Нагиев (справа) участвуют в съемках фильма «Бабушка легкого поведения 2». Москва, Россия. 2019 г. 
© Central Partnership/Global Look Press

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Шоумен Александр Ревва в образе, предположительно, Илии Кодоньо из фильма «Укрощение строптивого» на всероссийском конкурсе красоты «Мисс Русское радио» в «Барвиха Luxury Village». Москва, Россия. 20 июня 2017 г.
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Шоумен Александр Ревва в образе, предположительно, Илии Кодоньо из фильма «Укрощение строптивого» на всероссийском конкурсе красоты «Мисс Русское радио» в «Барвиха Luxury Village». Москва, Россия. 20 июня 2017 г. 
© Евгений Одиноков/РИА Новости
Певцы Николай Басков и Александр Ревва (слева направо) выступают на международном конкурсе молодых исполнителей «Новая волна - 2017». Сочи, Россия. 11 сентября 2017 г.
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Певцы Николай Басков и Александр Ревва (слева направо) выступают на международном конкурсе молодых исполнителей «Новая волна - 2017». Сочи, Россия. 11 сентября 2017 г. 
© Нина Зотина/РИА Новости
Шоумен Александр Ревва в образе донжуана Артура Пирожкова выступает на международном конкурсе молодых исполнителей «Новая волна - 2017». Сочи, Россия. 11 сентября 2017 г.
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Шоумен Александр Ревва в образе донжуана Артура Пирожкова выступает на международном конкурсе молодых исполнителей «Новая волна - 2017». Сочи, Россия. 11 сентября 2017 г. 
© Нина Зотина/РИА Новости
Шоумен Александр Ревва выступает на творческом вечере Андрея Губина в рамках музыкального фестиваля «Новая волна 2024». Сочи, Россия. 23 августа 2024 г.
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Шоумен Александр Ревва выступает на творческом вечере Андрея Губина в рамках музыкального фестиваля «Новая волна 2024». Сочи, Россия. 23 августа 2024 г. 
© Picvario/Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Шоумен Александр Ревва выступает на творческом вечере Андрея Губина в рамках музыкального фестиваля «Новая волна 2024». Сочи, Россия. 23 августа 2024 г.
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Шоумен Александр Ревва выступает на творческом вечере Андрея Губина в рамках музыкального фестиваля «Новая волна 2024». Сочи, Россия. 23 августа 2024 г. 
© Picvario/Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Александр Ревва родился 10 сентября 1974 года в Донецке. Со школьных лет участвовал в творческих кружках. Получил среднее специальное образование в техникуме промышленной автоматики, высшее — в Донецком государственном университете управления на факультете менеджмента.

    Работал на шахте электрослесарем. В 1995 году стал участником команды КВН ДонГАУ из Донецка, в 2000-м — он играет в составе команды «Утомленные солнцем». С 2006 года выступает в Comedy Club. На украинском телеканале «1+1» в 2012 году вел шоу «Добрый вечер».

    На счету Реввы роли в 20 фильмах, два музыкальных альбома, 38 композиций, 26 видеоклипов, много раз был членом жюри в разных шоу на Первом канале.

    Самый известный сценический образ Реввы — Артур Пирожков (донжуан, культурист, певец и танцор). Среди других образов — Зинаида Кузьминична (бабушка со скрипучим голосом), Алексей Новацкий (нищий фокусник с бестолковыми, но смешными трюками), Дон Дигидон (глава итальянской мафии).

    Ревва состоит в браке с 2007 года с Анжеликой (девичью фамилию скрывает). У них есть две дочери — Алиса и Амели.

    Юморист после событий 2014 года на Украине отказался посещать Донецк, где проживает его отец. После февраля 2022 года разместил в соцсети фото с призывом остановить кровопролитие. С родителями не общается. С отцом поссорился, поскольку тот активно поддерживает спецоперацию РФ на Украине.

    Мать шоумена Любовь Рачеева живет в Сочи. Она рассказывала, что ее сын не отвечает на звонки, запрещает видеть внуков. По ее словам, сын до сих пор прописан в ее квартире в Донецке.

    «Иногда звонит: «Мама, привет, как здоровье?» — я говорю: «Сыночек, сегодня я с палочкой иду, очень печально». Он говорит: «Мне отрицательные эмоции не нужны», и кладет трубку», — поделилась Рачеева.
    Шоу-бизнес
    Артур Пирожков
    Александр Ревва
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