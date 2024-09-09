На съемках Comedy Club почтили память Александра Маслякова

На съемках нового сезона Comedy Club почтили память Александра Маслякова-старшего. Телеведущий умер 8 сентября. Именно на сцене КВН впервые с шутками выступали многие представители популярных комедийных шоу в России.

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Видео опубликовал Telegram-канал "КВН inside". Ведущие программы Гарик Харламов и Павел Воля пригласили на сцену всех членов коллектива, которые играли в КВН. "Для нас это, конечно, человек-эпоха. И "Камеди-клаб" отчасти случился в том виде, в котором вы его знаете, благодаря этому человеку. Мы хотим отдать дань его памяти", - сказал Гарик Харламов. После этого несколько минут на сцене и в зале не стихали аплодисменты.

С утра 9 сентября поклонники КВН несут цветы к "Планете КВН" на стихийный мемориал памяти ведущего. 11 сентября там пройдет прощание с покойным. Известно, что в последние годы жизни Александр Масляков-старший боролся с онкологическим заболеванием.