Появились подробности о покупательнице квартиры Долиной

Новая владелица квартиры певицы Ларисы Долиной 34-летняя Полина Лурье является дочерью топ-менеджера одного из крупнейших IТ-холдингов России Т1 (Техносерв) Александра Собачкина. Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на собственный источник.

По его данным, девушка приобрела квартиру за 100 млн рублей, однако, артистка отказалась передавать ключи от нее. Источник уточнил, что Лурье зарегистрировала ИП, основным видом деятельности которого выступает «аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом», в апреле 2024 года, когда мошенники связались с Долиной.

Дочь Собачкина работает в инженерно-консалтинговой компании CADFLO, которая занимается разработкой и поставкой инженерных решений для промышленных предприятий, ее семья — работает в сфере IТ.

Фигурантка дела Долиной попросила отпустить ее из СИЗО

3 сентября ставшая жертвой мошенников Лариса Долина попросила предоставить ей госзащиту, так как, по ее словам, неизвестные угрожают ей и ее семье расправой, если она не покинет проданное жилье. Одновременно певица обвинила покупательницу своей квартиры в Хамовниках Полину Лурье в наивности, неосмотрительности и постоянном давлении. Долина через суд требует признать сделку купли-продажи недействительной, отобрать у Лурье право собственности на жилплощадь и вернуть ей деньги, которые артистка перевела мошенникам.