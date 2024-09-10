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Раскрыты подробности из жизни покупательницы квартиры Долиной

Новая владелица квартиры певицы Ларисы Долиной 34-летняя Полина Лурье является дочерью топ-менеджера одного из крупнейших IТ-холдингов России Т1 (Техносерв) Александра Собачкина. Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на собственный источник.

Появились подробности о покупательнице квартиры Долиной
© globallookpress.com

По его данным, девушка приобрела квартиру за 100 млн рублей, однако, артистка отказалась передавать ключи от нее. Источник уточнил, что Лурье зарегистрировала ИП, основным видом деятельности которого выступает «аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом», в апреле 2024 года, когда мошенники связались с Долиной.

Дочь Собачкина работает в инженерно-консалтинговой компании CADFLO, которая занимается разработкой и поставкой инженерных решений для промышленных предприятий, ее семья — работает в сфере IТ.

Фигурантка дела Долиной попросила отпустить ее из СИЗО

3 сентября ставшая жертвой мошенников Лариса Долина попросила предоставить ей госзащиту, так как, по ее словам, неизвестные угрожают ей и ее семье расправой, если она не покинет проданное жилье. Одновременно певица обвинила покупательницу своей квартиры в Хамовниках Полину Лурье в наивности, неосмотрительности и постоянном давлении. Долина через суд требует признать сделку купли-продажи недействительной, отобрать у Лурье право собственности на жилплощадь и вернуть ей деньги, которые артистка перевела мошенникам.

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