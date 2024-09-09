Селена Гомес заявила, что не может иметь детей

Американская певица, актриса и продюсер Селена Гомес в недавнем интервью рассказала своим поклонникам, что она не может иметь собственных детей из-за проблем со здоровьем.

© Вечерняя Москва

— Я никогда этого не говорила, но, к сожалению, я не могу выносить собственных детей. У меня много медицинских проблем, которые могут поставить под угрозу мою жизнь и жизнь ребенка. Это было то, о чем мне пришлось некоторое время переживать, — приводит слова звезды портал Vanity Fair.

Двумя днями ранее стало известно, что Селена Гомес стала долларовым миллиардером за счет бизнеса по продаже своей линейки косметики Rare Beauty. Порядка 80 процентов состояния артистки приходится именно на это предприятие и составляет 1,3 миллиарда долларов. При оценке капитала также учитывались проданные музыкальные альбомы, недвижимость, доходы от сделок и партнерские отношения с другими брендами.

В январе Гомес появилась на церемонии «Золотой глобус» в красном платье от Armani Privé. Ее имя попало в номинацию «Лучшая актриса» за роль в комедии «Убийства в одном здании». Артистка хотела сделать фотографию со своим коллегой Тимоти Шаламе. Однако его ревнивая возлюбленная Кайли Дженнер не позволила этого сделать.