Экс-солистка «Тату» рассказала об угрозах от безумного фаната

Бывшая солистка культовой группы «Тату» Лена Катина вспомнила, как на пике популярности ее преследовал безумный фанат. Об этом певица рассказала порталу Teleprogramma.org.

По словам артистки, он хотел то ли жениться на ней, то ли убить. Однако всерьез эти угрозы Катина не воспринимала.

«Был психически неуравновешенный человек, который то хотел жениться, то покупал пистолет, чтобы меня убить. Подавали заявление в полицию. Но не было такой угрозы, чтобы я боялась за свою жизнь», — заявила Лена.

Ранее стало известно, сколько солистки «Тату» получили за свое выступление в Минске.