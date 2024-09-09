Дебютный альбом Oasis возглавил чарт в Великобритании спустя 30 лет после выхода

Дебютный альбом Oasis «Definitely Maybe» вернул себе первое место в британском альбомном чарте, благодаря выпуску юбилейной делюкс-версии. Лонгплей впервые увидел свет в 1994 году.

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В делюкс-версию «Definitely Maybe» вошел ранее не издававшийся материал, в том числе альтернативная версия трека Sad Song (1994), выпущенная в середине августа.

Продажи альбома «Definitely Maybe» выросли на 408% по сравнению с предыдущей неделей, причем 50% из них приходятся на виниловые пластинки. Это позволило лонгплею занять первую строчку и в виниловом чарте, пишет Billboard.

В топ-5 также вошли два других альбома Oasis: «Time Flies… 1994—2009» (2010) занял третье место, а (What's The Story) Morning Glory? (1995) поднялся на четвертую строчку.

Недавно Oasis объявили реюнион-тур, который состоится в 2025 году. Сообщается, что все билеты на их концерты были распроданы за 10 часов.