Бузова прервала съемки «Х-Фактор» ради минуты молчания в честь Маслякова

Российская певица, блогер и телеведущая Ольга Бузова в настоящее время находится на съемочной площадке шоу «X-Factor» в Белоруссии. Новость о смерти ведущего «Клуба веселых и находчивых» (КВН) Александра Маслякова стала для нее настоящим шоком. Артистка выразила свои соболезнования и отдала дань уважения легендарному телеведущему.

© Вечерняя Москва

— Умер Александр Масляков — мэтр нашего телевидения. Этот человек подарил нам юмор, открыл миру огромное количество артистов, стендап-комиков… Это огромная потеря для нас всех. Прошу почтить память Александра Васильевича, ведь он навсегда останется в наших сердцах, — сказала Бузова, после люди, находящиеся в концертном зале, начали вставать со своих мест.

Певица отметила, что КВН всегда занимал особую нишу в ее жизни — она смотрела эту программу с семьей, и Масляков оказал на нее большое влияние, передает StarHit.

Российский шоумен Дмитрий Нагиев заявил, что с уходом легендарного телеведущего Александра Маслякова закончилась целая эпоха. Актер отметил, что держал связь с ведущим Клуба веселых и находчивых (КВН) вплоть до последних дней его жизни.