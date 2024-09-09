Дженни из BLACKPINK выпустит новый сольный релиз в октябре этого года

Дженни, участница женской K-pop-группы BLACKPINK, готовится вернуться с новой музыкой в октябре. Как стало известно, артистка подписала сольный контракт с Columbia Records. Об этом сообщило ее агентство OA (ODD ATELIER).

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Теперь OA становится официальным партнером известного американского звукозаписывающего лейбла, пишет Soompi.

Дженни первой из участниц BLACKPINK дебютировала отдельно от группы в ноябре 2018 года с синглом SOLO. Ее последний сольный релиз You & Me вышел в 2023 году. В декабре прошлого года певица объявила, что создала собственный лейбл OA (ODD ATELIER).

Недавно южнокорейский репер и участник бойз-бэнда «Block B» ZICO рассказал, что у Дженни много невыпущенных сольных песен.