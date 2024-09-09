Наташа Королева вспомнила первую брачную ночь с Тарзаном

Певица Наташа Королева вспомнила свою первую брачную ночь с мужем Тарзаном (настоящее имя — Сергей Глушко). Об этом она рассказала в эфире шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

По словам артистки, после свадьбы Глушко был «в невменяемом состоянии» из-за того, что в ходе мероприятия употреблял много алкогольных напитков. Она отметила, что супруга пришлось нести в гостиничный номер, где она ухаживала за ним.

«Я его укрывала, переворачивала, даже предусмотрительно поставила ведерко, вдруг жениху будет сильно плохо», — поделилась Королева, добавив, что в итоге ведро не понадобилось.

Ранее стало известно, что сын Наташи Королевой и Сергея Глушко женился на бывшей стриптизерше.