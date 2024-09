Авторы песен Бендж Пасек и Джастин Пол получили статус EGOT

Дуэт по написанию песен Бендж Пасек и Джастин Пол присоединились к престижному клубу EGOT, выиграв премию «Эмми» за композицию Which of the Pickwick Triplets Did It? (2023), прозвучавшую в сериале «Убийства в одном здании» (2021-…). Песня написана в соавторстве с Марком Шейманом и Скоттом Уиттманом.

У дуэта уже был «Оскар» за «Ла-Ла Ленд» (2016), а также «Тони» и «Грэмми» за мюзикл «Дорогой Эван Хансен» (2015). И сейчас они получили статус EGOT, выиграв «Эмми».

Для Пола работа над «Убийствами в одном здании» (2021-…) стала «одним из самых радостных событий за всю карьеру в телешоу», пишет Variety.

«Мы чудесно провели время. Шоу было замечательным» — добавил композитор.

Пасек и Пол стали 20 и 21 членами клуба EGOT. В него также входят Вупи Голдберг, Виола Дэвис, Дженнифер Хадсон, Джон Ледженд и другие.

