«Я так себе отец». Shaman рассказал об общении с дочерью

Певец Shaman (Ярослав Дронов) рассказал, какие у него отношения с дочерью от первого брака Варварой. Как сообщает aif.ru, он общается с девочкой, однако видится с ней редко.

С 2012 по 2016 год Дронов был женат на учительнице пения Марине Рощупкиной. Их дочка родилась в 2014 году и сейчас живет с матерью. По словам исполнителя, когда он приезжает к Варваре, то пытается максимально включаться в общение с ней. Однако его визиты, «по большому-то счету», происходят нечасто.

«В этом плане я, конечно, отец так себе. Но я думаю, что всё-таки дочка, когда вырастет, поймет, что ее папа что-то из себя представляет. Поймет, почему были мои какие-то отъезды. То, что мы не видимся, это все было сделано ради того, чтобы я плотно стоял на ногах и всегда мог ей помочь», — сказал Shaman.

Он добавил, что главное — чтобы у дочери был пример. Лучше всего подавать его самостоятельно, уверен Дронов.