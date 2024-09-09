Шоумен Пушной выразил соболезнования родным Маслякова

Известный шоумен и музыкант из Новосибирска Александр Пушной выразил соболезнования родственникам ведущего КВН Александра Маслякова.

Александр Пушной играл в КВН в 80-90-е годы, был частью команды «НГУ» и чаще принимал участие в большинстве музыкальных номеров. Он поделился, что даже пару раз стоял на одной сцене с ведущим Александром Масляковым. В прямом эфире программы «Физики и лирики» на радио «Маяк» Пушной поддержал близких ведущего КВН.

— Александр Васильевич вчера скоропостижно скончался, и, конечно, первое, что я хочу сказать, это слова поддержки, искренние соболезнования его семье. Я похоронил отца больше десяти лет назад, поэтому знаю, что после такой потери очень тяжело оправиться, с этим горем тяжело жить. Светлана Анатольевна, Александр Александрович, сил вам, — отметил сибиряк.

Президент России Владимир Путин 9 сентября выразил соболезнования в связи со смертью многолетнего ведущего КВН Александра Маслякова. Он отметил, что ведущий был человеком «многогранного таланта», который был глубоко предан своему делу. Он олицетворял российское телевидение и определял его облик.

Стало известно, что Масляков будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Дата прощания и похорон пока уточняется.

Телеведущий в последние дни своей жизни находился в отделении паллиативной помощи московской больницы. При этом с 82-летним ведущим были его близкие. С онкологией артист боролся около двух лет, а восемь месяцев назад стало известно, что лечение уже не поможет.

О том, что стало причиной смерти легендарного телеведущего, — в материале «Вечерней Москвы». Выяснилось, что в последнее время Масляков передвигался на гольф-каре, вместе со своей охраной.