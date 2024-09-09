Украинский блогер заявил о готовности служить в армии РФ

Блогер Артур Бабич заявил, что готов отказаться от украинского гражданства ради паспорта РФ и согласен служить в российской армии. Об этом рассказала «Комсомольская правда» со ссылкой на его интервью.

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Бабич получил известность, снимая видео в тикток-хаусе вместе с российским блогером Даней Милохиным. Осенью 2022 года Милохин уехал из России. Позже во время стрима у Бабича Милохин спел гимн Украины, за что его раскритиковали в России.

«КП» отмечает, что год назад Бабичу запретили въезд в Россию. Интервью с ним было записано в Армении. Блогер заявил, что подал документы на получение вида на жительство в РФ, но пока не смог его оформить.

Также Бабич рассказал о своих планах снимать проекты о путешествиях. Он назвал своей главной задачей восстановление дружбы между молодыми людьми из разных стран.